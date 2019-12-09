Об антинаркотической профилактике рассказали в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские рассказали о положительных результатах антинаркотической профилактики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основным результатом работы этого года можно считать снижение почти в два раза фактов передозировки наркотическими и психоактивными веществами – со 134 до 75. С 52 до 28 случаев снизилась передозировка синтетическими наркотиками. В этом году в регионе зарегистрировали 5 фактов передозировки среди несовершеннолетних. В прошлом году таких случаев было 12.

На общественном совете Петропавловска начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев рассказывал, что среди подростков набирает популярность еще одно психоактивное вещество – так называемые снюсы. Пока их обращение законодательно не регулируется.

В этом году североказахстанские полицейские изъяли более 394 кг различных наркотических средств. В том числе свыше 114 гр героина и 1 кг синтетических наркотиков. Пресечено 45 фактов незаконного оборота синтетических психоактивных веществ. Прикрыли в этом году и нарколабораторию.

Настоящей головной болью для полицейских является механизм распространения синтетических наркотиков. Реализуют и рекламируют их через интернет-ресурсы. Ж.Басыбаев говорит, что в основном этой сайты-однодневки. На месте одного закрытого появляются два-три новых.

«В этом году силами управления по противодействию наркопреступности выявлено 167 интернет-ресурсов, рекламирующих и распространяющих синтетические психоактивные вещества в Петропавловске. Сведения о них мы направили в МВД РК для последующего блокирования», - отметил Ж.Басыбаев.

Сами же ресурсы активно продвигают через граффити-надписи на домах и зданиях. Полицейские эти «художества» по мере возможности закрашивают. Причем за собственный счет. С этим вопросом, кстати, Ж.Басыбаев обращался в общественный совет города. Полицейским необходимо хоть какое-то финансирование. Обещали помочь.

Вместе с председателями КСК полицейские создали чат в WhatsApp. Так стражи порядка могут оперативнее реагировать на сообщение о появляющейся рекламе наркотиков. Стражи порядка говорят, что петропавловцы порой по собственной инициативе закрашивают надписи, не дожидаясь помощи полиции.

Полицейские напомнили, что за нанесение такого граффити грозит ответственность. В этом году задержали четверых «художников». Всех привлекли к ответственности в виде административного ареста сроком от 10 до 15 суток.