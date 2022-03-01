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Об активах Нацфонда РК сообщили в Нацбанке

1 Марта 2022 09:51
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Об активах Нацфонда РК сообщили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальный Банк внимательно следит за рынками, и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что Национальный Банк располагает всеми необходимыми инструментами и использует их разумным способом. Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов США (рост с начала месяца на 346 млн долларов США), в том числе активы Национального фонда – 54,0 млрд долларов США, золотовалютные резервы – 33,7 млрд долларов США.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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