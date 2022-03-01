Об активах Нацфонда РК сообщили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Национального Банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк внимательно следит за рынками, и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что Национальный Банк располагает всеми необходимыми инструментами и использует их разумным способом. Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили 87,7 млрд долларов США (рост с начала месяца на 346 млн долларов США), в том числе активы Национального фонда – 54,0 млрд долларов США, золотовалютные резервы – 33,7 млрд долларов США.