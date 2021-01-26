Об активах Нацфонда рассказал Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году активы Нацфонда снизились на 3,1 млрд долларов. Однако увеличились золотовалютные резервы Национального банка. Об этом сообщил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году активы Нацфонда снизились на 3,1 млрд долларов - до 58,74 млрд долларов из-за рекордного объема трансфертов на сумму 4,8 трлн тенге и сокращения поступлений более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Несмотря на высокую рыночную волатильность, инвестдоход Нацфонда является положительным и составил 4,15 млрд долларов», - сказал председатель Национального банка в ходе расширенного заседания Правительства.

По словам Ерболата Досаева, основной задачей Нацбанка по управлению активами Нацфонда в 2021 году будет дальнейшее повышение доходности за счет увеличения доли облигаций развивающихся стран, корпоративных облигаций и акций.

«Золотовалютные резервы Национального банка за 2020 год увеличились на 6,7 млрд долларов и достигли 35,7 млрд долларов. Портфель золота вырос на 4,7 млрд долларов и на конец 2020 года составил 388 тонн. Активы в свободно конвертируемой валюте в составе золотовалютных резервов выросли до 12,1 млрд долларов, увеличившись за год на 2 млрд долларов», - проинформировал Е. Досаев.

По его данным, международные резервы Казахстана, включая активы Нацфонда, составили 94,4 млрд долларов, увеличившись за 2020 год на 3,6 млрд долларов.

Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев ранее рассказал о программе развития национальной платежной системы до 2025 года.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.