ОАЭ приостанавливают действие безвизового режима
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов временно приостанавливает действие безвизового режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство ОАЭ в РК.
«Ввиду устремлений Объединенных Арабских Эмиратов предпринять все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса, а также учитывая последние события, связанные с распространением коронавируса в ряде стран, Посольство ОАЭ в РК сообщает, что Правительство Объединенных Арабских Эмиратов временно приостанавливает действие безвизового режима со странами, граждане которых освобождены от визовых требований для въезда в ОАЭ, за исключением обладателей дипломатических паспортов, которым будет разрешен въезд в страну при прохождении утвержденных медицинских процедур. Данное постановление вступает в силу 19 марта 2020 года и действует до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан .
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