ОАЭ придают особое значение сотрудничеству с Казахстаном - наследный принц Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты придают особое значение развитию сотрудничества с Казахстаном. Об этом заявил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян в ходе встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объединенные Арабские Эмираты придают особое значение развитию сотрудничества с Казахстаном. Между нашими странами есть широкие возможности для взаимного сотрудничества в различных сферах. В этой связи хотел бы отметить положительные результаты работы межправительственной комисии между ОАЭ и Казахстаном, заседание которой состоялось в сентябре 2019 года в Абу-Даби», - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Наследный принц Абу-Даби таже отметил рост торгового оборота между нашими государствами.

«В последнее время растет торговый оборот между нашими странами. Эмираты считаются одним из первых в арабском мире торговых партнеров Казахстана. Вместе с тем Казахстан стал основной страной вложения инвестиций ОАЭ в Центральной Азии. В этой связи хотел бы особо отметить сотрудничество наших стран в космической сфере. В прошлом году первый космонавт ОАЭ отправился в космос с казахстанской земли, с международного космодрома Байконур», - подчеркнул Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Ранее сообщалось, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов во дворце «Аль-Ватан» началась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.