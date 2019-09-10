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ОАЭ подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Казахстаном

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Сентября 2019, 21:37
ОАЭ подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений с Казахстаном

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты, в рамках которого в Абу-Даби было проведено 7-ое заседание Казахстанско-эмиратской межправительственной комиссии (МПК). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С эмиратской стороны на заседании сопредседательствовал министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян. В состав делегаций вошли руководители и представители заинтересованных госорганов и бизнеса обеих стран.

В ходе официальных переговоров министры подтвердили заинтересованность в углублении и расширении двусторонних отношений, основы которых были заложены Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и основателем Эмиратов шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахаяном. Начиная с 2005 года валовый приток прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан превысил 2 млрд. долларов США. На сегодня на стадии реализации находится ряд совместных инвестиционных проектов на общую сумму около 10 млрд. долл., в т.ч. строительство комплекса «Абу Даби Плаза» в Нур-Султане и интегрированного газохимического комплекса по производству пропилена в Атырауской области.

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На пленарном заседании совместной МПК были рассмотрены вопросы взаимовыгодного партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях. В частности, обсуждались перспективные проекты в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, космоса, в области возобновляемых источников энергии и в правовой сфере, а также пути развития культурно-гуманитарного взаимодействия. Развитию туристических связей призвано содействовать установление безвизового режима между РК и ОАЭ.

Стороны договорились заключить двусторонние документы, предусматривающие облегчение внутренних торговых операций, устранение технических барьеров, взаимное признание процедур соответствия и национальных знаков, а также сотрудничество в сертификации продовольственной продукции. Было отмечено, что казахстанская сельскохозяйственная продукция, в том числе мясные продукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед, уже поставляется в крупные торговые сети и более 40 отелей ОАЭ.

Казахстанская сторона подтвердила начало строительства выставочного павильона Казахстана на Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае.

По итогам 7-го заседания министры иностранных дел РК и ОАЭ подписали Протокол МПК, который определен как «Дорожная карта» взаимодействия на ближайшую перспективу. Также подписаны Меморандум о дальнейшем функционировании в Нур-Султане средней школы-лицея №84, построенной на средства Гуманитарного фонда имени Халифы бен Заида, и Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром аккредитации РК и Национальной системой аккредитации ОАЭ.

В рамках визита в ОАЭ министр Б.Атамкулов также провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Казахстанский дипломат передал послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева на имя Президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, в котором Глава нашего государства подтвердил приверженность наращиванию всестороннего сотрудничества и выразил благодарность Эмиру за приглашение посетить их страну с официальным визитом.

Собеседники подробно обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества и отметили важность поддержания постоянного диалога на высшем уровне.

Стороны приветствовали первый в истории полет эмиратского космонавта Хазза Аль Мансури, который состоится 25 сентября этого года с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию (МКС). Для участия в этом событии в Казахстан прибудет представительная делегация ОАЭ.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян заявил: «Отношения между Казахстаном и Эмиратами имеют особый характер. Мы должны не ограничиваться рамками нашего текущего сотрудничества, а перейти на новый качественный уровень. Все возможности для реализации этого у нас имеются».

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