ОАЭ поддерживают действия казахстанских властей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с заместителем Премьер-Министра - министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом аль Нахаяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы эмиратский министр от лица руководства и народа ОАЭ выразил поддержку действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране.

М. Тлеуберди информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности.

Стороны договорились поддерживать политический диалог и тесные контакты на высшем уровне.