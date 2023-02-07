ОАЭ окажут гуманитарную помощь Сирии и Турции

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты окажут гуманитарную помощь народам Сирии и Турции, пострадавшим в результате мощнейшего землетрясения, обрушившегося на страны в понедельник утром и приведшего к тысячам жертв и массовым разрушениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

По поручению президента ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна оперативное командование министерства обороны страны объявило о начале операции по оказанию помощи народам Сирии и Турции.

В рамках данной операции Вооруженные Силы, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и международного сотрудничества страны, Фонд Халифы бен Заида Аль Нахаяна и Красный Полумесяц ОАЭ окажут гуманитарную и медицинскую помощь.

Самолет скорой помощи уже вылетел из Абу-Даби в аэропорт Аданы на юге Турции с поисково-спасательными группами, бригадами и медицинским оборудованием.

Помимо этого, шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, распорядился отправить срочную гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов дирхамов ОАЭ (более 13 с половиной миллионов долларов США) братскому сирийскому народу, пострадавшему от самого разрушительного землетрясения за последние десятилетия.

Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность поддерживать сирийских братьев в борьбе с обрушившимся на них бедствием, пока они не преодолеют это тяжелое испытание.

Иностранная гуманитарная помощь ОАЭ является неотъемлемой частью их видения и морального долга по отношению к менее удачливым народам, и иностранная гуманитарная помощь не привязана к религии, расе, цвету кожи или культуре.

Фото: khaleejtimes.com