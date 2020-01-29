ОАЭ объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов объявило о первом случае заражения новым типом коронавируса в стране. Вирус диагностирован у членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство WAM.

В своем заявлении, опубликованном в среду, Министерство здравоохранения ОАЭ отметило, что состояние здоровья инфицированных стабильное и они находятся под медицинским наблюдением.

В ведомстве подтвердили, что приняты все необходимые меры предосторожности в соответствии с научными рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения.

«Общее состояние их здоровья не вызывает беспокойства», - говорится в заявлении.

В Минздраве ОАЭ сообщили, что центры эпидемиологических исследований в стране работают круглосуточно, чтобы заблаговременно сообщать о любых случаях заражения вирусом. Система здравоохранения в стране «работает очень эффективно, и Министерство внимательно следит за ситуацией таким образом, чтобы гарантировать здоровье и безопасность каждого», подчеркнули медики.