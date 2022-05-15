15 Мая 2022 16:58

ОАЭ инвестировали в Казахстан 2,6 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане работают 276 совместных предприятий с участием капитала из Объединенных Арабских Эмиратов. Эту информацию опубликовал в социальной сети пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев специально прибыл в Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифа бен Заид аль Нахаяна. Это дань уважения со стороны Главы государства шейху Халифа, который был настоящим другом Казахстана. Потому что он всегда оказывал всестороннюю поддержку инициативам и крупным проектам нашей страны в региональном и мировом сообществе. Например, шейх Халифа бен Заид аль Нахаян выделил 13 млн долларов США на строительство школы в Нур-Султане, 25,5 млн - на перинатальный центр в Шымкенте, а также 22 млн - на реконструкцию автотрассы «Караганда-Нур-Султан». В трудное время пандемии коронавируса Эмираты первыми протянули Казахстану руку помощи. В частности, они направили 100 тонн медицинских изделий и антисептических веществ, спецодежду и многое другое. При поддержке шейха Халифа между Казахстаном и Эмиратами интенсивно развивалось торгово-экономическое сотрудничество», – написал Р. Желдибай.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что объем прямых инвестиций, привлеченных из Эмиратов в Казахстан в 2005-2021 годах, составил 2,6 млрд долларов США.

«В Казахстане работают 276 совместных предприятий с участием капитала из Эмиратов. Также в столице ведется строительство многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза», стоимостью 1,6 млрд долларов США. Это очень крупный двусторонний инвестиционный проект. Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, казахстанцы сохранят в памяти шейха Халифа, как рассудительного руководителя, авторитетного на международном уровне политика, видного государственного деятеля, как историческую фигуру, внесшую большой вклад в укрепление двусторонних отношений. Также Глава государства поздравил во дворце «Каср аль Мушриф» вновь избранного Президента ОАЭ Мухаммада бен Заид аль Нахаяна, пожелал успехов в работе, процветания народу.

Сегодня в Объединенные Арабские Эмираты приезжают другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования. Например, Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон, Президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и другие должностные лица», – сообщил Руслан Желдибай.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному Президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной Президента страны шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна.



