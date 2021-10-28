О золотоордынской истории в Сибирско-татарских дастанах говорили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» участники заслушали онлайн доклад «Отражение средневековой (золотоордынской) истории в сибирско-татарских дастанах», который представила кандидат исторических наук Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Зайтуна Тычинских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При изучении средневековой истории сибирских татар одной из главных проблем является слабость источниковой базы. Поэтому важное значение приобретают фольклорные источники, среди которых особое место занимают дастаны. Эпическое наследие татарского народа, пронесенное через века, богато и разнообразно. Среди дастанов, которые наиболее полно сохранились у сибирских татар, выделяются героические, любовно-лирические и исторические. К историческим дастанам сибирских татар относятся «Ак Кобек», «Тохтамыш», «Идегей», «Караца», «Ильдан и Голдан», «Бурихан» и др. Сохранившиеся в разных вариациях дастаны «Идегей», «Тохтамыш», «Ак Кобек» встречаются у разных групп сибирских татар», - рассказала Зайтуна Тычинских. Пояснив, что этот интерес обусловлен тем, что исторические дастаны возникали на фоне имевших место конкретно-исторических событий, отображая образы реальных событий и исторических личностей, участвовавших в них.

«Пожалуй, центральное место в эпическом наследии сибирских татар, как и других тюркских народов, занимает дастан «Идегей», который является самым значимым по исторической и художественной ценности образцом татарского народного эпоса. Его сюжет посвящен борьбе за власть между ханом Тохтамышем и его беклярибеком Идегеем. Эпос отражает последний период существования некогда могущественной империи – Золотой Орды, которая после гибели Тохтамыша и Идегея распалась на целый ряд татарских ханств: Казанское, Тюменское, Крымское, Астраханское», - рассказала Зайтуна Тычинских. Отметив, что такие конференции, как проводимая в Атырау, позволяют ученым поделиться своими исследованиями в Золотой Орде, услышать мнения коллег из многих стран мира.