О жаре до плюс 38 градусов предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение из-за резкой жары объявлено в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После нескольких пасмурных дней с сильными ветрами и дождем в регионе ожидается резкое повышение температуры. Департамент по ЧС предупредил жителей области, что 24 мая столбик термометра может в отдельных районах подняться до плюс 38 градусов.

ДЧС просит по возможности меньше находиться на открытом месте, покрывать голову и выходить из дома с запасом воды.