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О жаре до плюс 38 градусов предупредили жителей Атырауской области
24 Мая 2020 03:08
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение из-за резкой жары объявлено в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После нескольких пасмурных дней с сильными ветрами и дождем в регионе ожидается резкое повышение температуры. Департамент по ЧС предупредил жителей области, что 24 мая столбик термометра может в отдельных районах подняться до плюс 38 градусов.
ДЧС просит по возможности меньше находиться на открытом месте, покрывать голову и выходить из дома с запасом воды.
Ключевые слова: Атырауская область, МВД РК, погода,
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