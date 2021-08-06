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О жаре до 45 градусов предупредили жителей Атырауской области

6 Августа 2021 15:11
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О жаре до 45 градусов предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, где 7 августа прогнозируется сильная жара до 42 градусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион 7 августа вновь надвигается сильная жара. Столбик термометра в части районов и областном центре Атырау может подняться до плюс 45 градусов выше ноля. /

Департамент по ЧС региона просит горожан и гостей города соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находиться на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенных пунктов.

Этим летом температура в 45 градусов в Атырауской области ещё синоптиками не прогнозировалось.


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#Атырауская область   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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