О жаре до 42 градусов предупредили атырауцев

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, где 28 июня прогнозируется сильная жара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион 28 июня вновь надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре Атырау может подняться до плюс 42 градусов и выше.

Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.

Как ранее сообщалось, в связи с жаркой погодой в городе участились пожары. За июнь в городе трижды горели деревья и и тростник на берегу Урала в Атырау.