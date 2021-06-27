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    16:34, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    О жаре до 42 градусов предупредили атырауцев

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, где 28 июня прогнозируется сильная жара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион 28 июня вновь надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре Атырау может подняться до плюс 42 градусов и выше.

    Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.

    Как ранее сообщалось, в связи с жаркой погодой в городе участились пожары. За июнь в городе трижды горели деревья и и тростник на берегу Урала в Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Погода МЧС Общество
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