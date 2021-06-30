О жаре до 42 градусах и сильном ветре предупредили атыраусцев

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, где 30 июня прогнозируется сильная жара до 42 градусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион 30 июня вновь надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре Атырау может подняться до плюс 42 градусов и выше. Жаркая погода в отдельных районах установится на фоне штормового ветра с порывами до 20 метров в секунду. Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.