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    04:08, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    О жаре до 42 градусах и сильном ветре предупредили атыраусцев

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили на территории Атырауской области, где 30 июня прогнозируется сильная жара до 42 градусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, на регион 30 июня вновь надвигается сильная жара. Столбик термометра в чести районов и областном центре Атырау может подняться до плюс 42 градусов и выше. Жаркая погода в отдельных районах установится на фоне штормового ветра с порывами до 20 метров в секунду. Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности. Стараться меньше находится на открытой местности, иметь при себе запас воды, покрывать голову. Осторожными нужно быть и автомобилистам, отправляющимся за пределы населенного пункта.

    Теги:
    Атырауская область Погода Регионы Казахстана
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