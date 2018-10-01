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О зависимости тенге и рубля высказался глава Московской биржи

10 Октября 2018 14:28 177
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О зависимости тенге и рубля высказался глава Московской биржи

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев рассказал, как ослабление рубля влияет на курс тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши валюты относятся к сырьевым валютам. То, что влияет на сырьевые валюты, влияет на нас относительно похоже. При этом и тенге, и рубль показали в этой волатильности валют развивающихся рынков гораздо большую устойчивость, то что произошло с аргентинским песо, с турецкой лирой. Так вот устойчивость у нас существенно выше и взаимозависимость определяется структурой экономики и взаимными связями, а не столько чисто валютными и монетарными факторами», - сказал на брифинге Александр Афанасьев. 

Сегодня Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года.

На этой неделе стало известно, что Национальный банк Казахстана впервые с прошлого года провел валютные интервенции продав на бирже более 500 млн долларов.

Как отметили в регуляторе в сентябре негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения.

«Наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий», - добавили в регуляторе.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Банки, Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Данияр Дауталиев

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