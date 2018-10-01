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О завершении карьеры Головкина рассказал промоутер
3 Октября 2018 01:22 250
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер заверил, что казахстанский боксер пока не собирается уходить из бокса, сообщает Sports.kz.
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«Геннадий - не тот тип боксера, который будет оставаться в боксе дольше, чем хочет, если уже не получает удовольствия. Но после того, что мы видели на ринге, вопрос его возраста даже не обсуждается. У его карьеры нет никаких установленных сроков. Записки судей не обязательно отражают то, что мы видели. Я считаю, что он победил «Канело» дважды. Пока же Геннадию нравится драться, он чувствует, что для него есть новые вызовы», - отметил Леффлер.
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