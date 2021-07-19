О заслугах казахстанских талантливых артистов высказалась Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на платформе ZOOM, отвечая на вопросы журналистов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова вспоминала эпизод, когда на одном из международных конкурсов влиятельные жюри и прима итальянской оперы вынесли такой вердикт, что оперному пению нужно учиться в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с гордостью говорим о том, что наши молодые таланты побеждают не только в этом конкурсе. Конечно, особо отмечаем этот конкурс. Вы знаете, что категориально делятся конкурсы. «Славянский базар» - один из топовых конкурсов. Совсем недавно наши домбристы победили в онлайн-конкурсе в Великобритании. Классические певцы периодически получают гран-при. Вспомнила такой эпизод. Когда выступали наши классические певцы, влиятельные жюри и прима итальянской оперы вынесли такой вердикт, что оперному пению нужно учиться в Казахстане. Они были потрясены природными данными наших артистов», - отметила Актоты Раимкулова.

По словам министра, очень радует, когда молодые артисты выезжают на конкурсы и возвращаются с наградами.

«Думаю, что, прежде всего, это – каждодневный труд наших педагогов и государственная помощь. Мы не исключаем, что могут быть такие таланты, как Иманбек. Есть у нас такие таланты, которые в других жанрах, не требующих академического образования, выходят на международную арену. Мы будем их поддерживать», - заверила министр культуры и спорта РК.

Напомним, сегодня на платформе ZOOM министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поздравила молодую казахстанскую певицу Рухию Байдукенову - обладательницу Гран-при международного конкурса «Славянский базар».