О зарплате иностранных работников рассказали в сервисной компании Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В сервисной компании ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» дали разъяснение по поводу распространяемых в социальных сетях сведений о заработной плате иностранных работников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Ранее заместитель акима области Кайрат Бекенов направил в данную компанию запрос по поводу рассылаемых расчетных листов иностранных работников в социальных сетях.

«В рассылаемых в сети расчетных листах ведущих инженеров 13-го разряда Ли Мэн, Ши Вэ Нью содержатся сведения не только о начисленной, но и невостребованной заработной плате иностранных специалистов, поскольку те не имеют счетов в банках второго уровня. Данные сотрудники проживают в вахтовых общежитиях, и по причине случаев краж и отсутствия условий для хранения денежных средств они вынуждены оставлять зарплату в бухгалтерии компании. Работники в течение контрактного срока не снимали свою заработную плату, в расчетных листах указана накопленная сумма за 12 месяцев, поскольку их контрактный срок еще не истек. Фактическая зарплата за месяц составляет 190-200 тысяч тенге.

Также сообщаем, что в соответствии с Законом РК при одинаковой квалификации и одинаковом выполняемом объеме работы иностранные и казахстанские работники в компании получают равную зарплату. В случае необходимости мы готовы инициировать проведение проверки деятельности компании на соблюдение трудовых прав работников инспекцией труда, как уполномоченным госорганом», - сообщил генеральный директор ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» Чжан Баоцзюнь.

Вопрос равной оплаты труда иностранных и местных специалистов на особом контроле руководства Актюбинской области, говорится в сообщении пресс-службы.