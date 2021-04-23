О запрете на массовые мероприятия напомнили в  Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы напомнили о запрете на массовые мероприятия и митинги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространяемыми гражданином Ж. Мамаем призывами о выходе на митинг, ДСЭК Алматы поясняет, что проведение массовых мероприятий запрещено в связи с нахождением города в «красной» зоне по санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Данный запрет содержится в постановлении главного государственного санитарного врача города Алматы от 2 апреля 2021 года за №15 «Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы». В соответствии с указанным документом на территории города введен запрет на проведение массовых мероприятий», - говорится в официальном заявлении департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Ранее, в соответствии со ст. 8 Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» ДСЭК г. Алматы уполномоченному органу, рассматривающему уведомления о проведении мирных собраний, было рекомендовано отказать в проведении данного митинга. Советующее письмо с разъясненьями было своевременно направлено гражданину Ж. Мамаю.

Между тем, прокурор Алматы Берик Жуйриктаев обратился к алматинцам и гостям города.

«В социальных сетях отдельные лица распространяют призывы к участию в несанкционированном митинге, запланированном на 24 апреля 2021 года в города Алматы. Акиматом города организатору акции было отказано в его проведении в связи с сохраняющейся угрозой заражения коронавирусной инфекцией и запретом главного санитарного врача на проведение массовых мероприятий. Прокуратура города Алматы предупреждает, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как нарушение Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»», - говорится в обращении прокурора города.

Он отметил, что правоохранительные органы будут обязаны реагировать и принимать меры к нарушителям. За призывы, организацию и участие в таких акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

«Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные будут подлежать привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса. Нарушение требований главного санитарного врача влечет административную ответственность по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях», - говорится в обращении.

В случае, если проведение незаконной акции станет причиной массового заболевания либо заражения коронавирусной инфекцией, то это повлечет уголовную ответственность по статье 304 Уголовного кодекса.

«Призываю неукоснительно соблюдать требования законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях», - отметил прокурор города.