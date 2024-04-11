О заполненности водохранилищ в Казахстане рассказали в Минводы

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о нынешней ситуации на водохранилищах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, к этому часу в Костанайской области пик паводка прошел. Приток воды в водохранилища идет на спад, а среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. На сегодня в них собрано 489 млн кубометров воды. Они будут использованы на сельскохозяйственные нужды.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%. Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу еще не прошел, обстановка остается стабильно напряженной. Специалисты Казводхоза ведут круглосуточную работу по регулированию стока.

В Западно-Казахстанской области 4 крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 68%. Ожидается вторая волна половодья по реке Жайык.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение трех крупных водохранилищ составляет 84,6 %. Увеличивается приточность воды к Бухтарминскому и Шульбинскому водохранилищам за счет боковых притоков. Половодье ожидается на этой неделе.

Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме. Половодье продолжается, ведется ежечасный мониторинг.

В Актюбинской области два крупных водохранилища наполнены на 98%. Половодье завершилось. Паводковая ситуация стабилизировалась. За время половодья в водохранилищах собрано более 218 млн кубометров воды. В дальнейшем их используют на сельскохозяйственные нужды.

4 крупных водохранилища Карагандинской области наполнены полностью, пик паводка в области прошел. За время половодья в водохранилищах было собрано более 192 млн кубометров воды. Эта вода будет использована для сельскохозяйственных нужд.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах.