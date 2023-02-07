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О запасе социально значимых товаров в РК сообщил глава МСХ

7 Февраля 2023, 10:34
О запасе социально значимых товаров в РК сообщил глава МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 2 февраля по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным регионов, на 2 февраля по республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 миллиона тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах – 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях – 183,3 тысячи тонн, в стабфондах – 24,4 тысячи тонн», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава Минсельхоза добавил, что акиматами с осени прошлого года ведется работа по формированию запасов овощей для оказания регулирующего воздействия на рынок в период межсезонья.

«Со своей стороны мы довели до акиматов рекомендуемый объем по овощам для покрытия потребности внутреннего рынка в «инфляционный период», - отметил министр.


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