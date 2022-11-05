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О запасах угля проинформировали в акимате СКО

5 Ноября 2022, 01:19
О запасах угля проинформировали в акимате СКО
5 Ноября 2022, 01:19

О запасах угля проинформировали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в ноябре ожидают поставку 15 тысяч тонн шубаркульского и каражыринского угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов сообщил, что на тупиках имеются 29 тысяч тонн угля, из них 1,8 тысячи – в Петропавловске. В том числе 50 тонн каражыринского, 1,1 тысячи тонн шубаркульского, 500 тонн майкубинского и 200 тонн экибастузского угля. В пути 2030 тонн каражыринского и 1 190 тонн шубаркульского.

«Уголь будет поставляться в течение всего отопительного сезона. Цены на топливо варьируются от 10 до 17,5 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки. Потребность угля для населения по области на отопительный сезон составляет 419 тысяч тонн, заготовили 297 тысяч тонн, или 71%», - сказал П. Шилов.

В Петропавловске объемы заготовки угля ниже - 45,6 тысячи из 70 тысяч тонн, или 65%.


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