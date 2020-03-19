О запасах социально значимых продуктов рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О запасах социально значимых продуктов рассказали в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стабфонде области имеется 540 тонн картофеля, 160 тонн лука, 128 тонн капусты, 87 тонн моркови и 620 тонн муки — этого запаса хватит до мая. Для обеспечения пекарен организован завоз 440 тонны муки первого сорта с Желаевского комбината ЗКО. Торговые точки стабфонда расположены на рынках «Сарайшык», «Коктем», «Насиха» и «Дина», и их число будет увеличено. Есть договоренность с владельцами новых девяти продуктовых павильонов, возведенных в рамках программы «100 торговых точек». В них организуют торговлю продуктами по ценам ниже рыночных на 15%», — сообщил представитель СПК «Атырау» Дмитрий Дю.

Руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Нурлыбаев проинформировал, что кроме стабилизационного фонда крупные супермаркеты имеют достаточный запас продуктов на своих складах. Кроме того, руководство города тесно сотрудничает с крупными оптовиками, ведется постоянный мониторинг по запасам продовольственных товаров. Удорожание на 4% произошло только на куриные яйца.