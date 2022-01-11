О запасах социально значимых продуктов питания рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области имеется 9000 тонн социально значимых продуктов питания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области имеется 9000 тонн социально значимых продуктов питания. Продукты питания, полученные по оборотной схеме, реализуются в 36 супермаркетах «Идеал» и «Лидер», овощная продукция - в торговых точках «Дина», «Насиха», «Коктем», «Сарайшык». Кроме того, в целях поддержания стабильных цен на социальный хлеб и муку первого сорта в регионе разработан трехсторонний меморандум, планируется доставить в регион 13 тыс. тонн пшеницы.

На основании этого меморандума социальный хлеб реализуется по цене 90 тенге, а мука первого сорта - по 145 тенге. В настоящее время в стабилизационном фонде имеется 579,6 тонны картофеля, 325,8 тонны моркови, 339 тонн лука, 200 тонн капусты»,- сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.



