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О запасах социально значимых продуктов питания рассказали в Атырау
11 Января 2022 21:10
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области имеется 9000 тонн социально значимых продуктов питания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В Атырауской области имеется 9000 тонн социально значимых продуктов питания. Продукты питания, полученные по оборотной схеме, реализуются в 36 супермаркетах «Идеал» и «Лидер», овощная продукция - в торговых точках «Дина», «Насиха», «Коктем», «Сарайшык». Кроме того, в целях поддержания стабильных цен на социальный хлеб и муку первого сорта в регионе разработан трехсторонний меморандум, планируется доставить в регион 13 тыс. тонн пшеницы.На основании этого меморандума социальный хлеб реализуется по цене 90 тенге, а мука первого сорта - по 145 тенге. В настоящее время в стабилизационном фонде имеется 579,6 тонны картофеля, 325,8 тонны моркови, 339 тонн лука, 200 тонн капусты»,- сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.
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