О запасах сахара рассказали в Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Казахстане сформированы запасы основных продовольственных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«По информации регионов и Союза торговых сетей, в Стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение 3 месяцев. В рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара: у Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 2022 г. 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин. Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будут предприниматься ряд, включая использование «оборотной схемы» торговыми объектами и интерве нции из стабилизационных фондов», - сообщили в министерства.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 млн тонн, что на 89% выше показателя 2020 г.

Около 60% потребления сахара и патоки в РК (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец). В 2021 г. в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца 506,9 млн тонн.

Из Российской Федерации в РК было завезено 275,8 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Из Бразилии – 164,6 млн тонн, Беларуси – 35,5 млн тонн, Мексики – 30,4.