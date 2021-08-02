О занятости инфекционных стационаров рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области загруженность инфекционных стационаров превышает 44%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что на утро 2 августа из 1670 развернутых инфекционных коек заняты 736.

В реанимационных отделениях, на аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 46 жителей региона. Пять дней назад в реанимации было 39 человек.

Ранее в управлении здравоохранения сообщали, что особенностью протекания заболеваемости COVID-19 в этом году является увеличение числа кислородозависимых пациентов.

За выходные дни первый компонент вакцины получили более 2,6 тысячи североказахстанцев, второй – свыше 7,3 тысячи человек. Активно вакцинируют сотрудников крупных предприятий области. В некоторых прививку от коронавируса получили все подлежащие вакцинации сотрудники.

Всего по области на утро 2 августа первый компонент вакцины получили 196 852 человека, полный курс вакцинации прошли 146 100 североказахстанцев. Для достижения коллективного иммунитета в регионе вакцину должны получить 311 тысяч человек.