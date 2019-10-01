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О заморозках предупредили жителей Алматинской области

1 Октября 2019 20:19
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О заморозках предупредили жителей Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 октября в Алматинской области местами ожидается 1-3 градуса мороза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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Ключевые слова: Алматинская область, Погода,
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