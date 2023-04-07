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О заложенной в школе бомбе сообщили в Павлодаре

Гульмира Байзакова
7 Апреля 2023, 17:56
О заложенной в школе бомбе сообщили в Павлодаре Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На электронный адрес школы №34 города Павлодара поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили. Департамент полиции Павлодарской области предупреждает об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое является уголовным правонарушением, за которое предусмотрено наказание статьей 273 УК Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.


Павлодарская область   МВД РК   Павлодар   школа  
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