О закупе новых вагонов рассказали в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины вагонов в Казахстане старые. В этой связи, в АО «НК «Қазақстан темір жолы» рассказали о планах по закупу новых вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У АО «Пассажирские перевозки» есть 2204 вагона, 50% - это старые вагоны. Количество вагонов, которым уже свыше 28 лет – 31%, и свыше 21 года в эксплуатации– 17%. Таким образом, более половины парка вагонов – это старые вагоны. В свое время мы приостановили производство вагонов «Тальго», потому что экономика была не самой лучшей. С прошлого года было приостановлено производство вагонов «Тальго» и летом этого года около 300 вагонов встал вопрос дефицита вагонов», - рассказал председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев в ходе презентации закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Сенате.

«Поэтому мы вышли в Правительство с вопросом, чтобы производить стандартные вагоны, выделить нам соответствующие денежные средства на это. Некоторые маршруты были приостановлены. Мы сейчас используем старые вагоны по остальным маршрутам», - добавил он.

По словам Сауата Мынбаева, сегодня сертификацию проходят только российские вагоны, которые производятся на тверском заводе, немного производится также и в заводе «Тулпар-Тальго».

«В целом завод «Тулпар-Тальг»о производит длинные вагоны, но для этого нужны дополнительные инвестиции. Правительство поддерживает нас. Какие хотим вагоны, с какой конфигурацией использовать? Мы будем конечно объявлять тендер. Это вагоны, которые будут с централизованным дизелем, будут работать посредством генератора, то есть предоставлять электроэнергию, тепло в вагоны. И посредством тендера мы хотим решить этот вопрос. Со следующего года в тендере уже выразили желание участвовать производители из России и Китая. Мы посмотрим, какие вагоны с экономической точки зрения для нас будут более эффективными», - подчеркнул Сауат Мынбаев.