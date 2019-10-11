+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О закупе новых вагонов рассказали в КТЖ

11 Октября 2019 14:39
Поделиться:
О закупе новых вагонов рассказали в КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины вагонов в Казахстане старые. В этой связи, в АО «НК «Қазақстан темір жолы» рассказали о планах по закупу новых вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Чистоту и хорошее обслуживания в вагонах пообещал новый глава АО «Пассажирские перевозки»
Полосы для грузовиков выделят на границе в СКО Общественный транспорт масштабно проверяют в Казахстане На 20% сократилось среднее время поездки в общественном транспорте в Нур-Султане

«У АО «Пассажирские перевозки» есть 2204 вагона, 50% - это старые вагоны. Количество вагонов, которым уже свыше 28 лет – 31%, и свыше 21 года в эксплуатации– 17%. Таким образом, более половины парка вагонов – это старые вагоны. В свое время мы приостановили производство вагонов «Тальго», потому что экономика была не самой лучшей. С прошлого года было приостановлено производство вагонов «Тальго» и летом этого года около 300 вагонов встал вопрос дефицита вагонов», - рассказал председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев в ходе презентации закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Сенате.

«Поэтому мы вышли в Правительство с вопросом, чтобы производить стандартные вагоны, выделить нам соответствующие денежные средства на это. Некоторые маршруты были приостановлены. Мы сейчас используем старые вагоны по остальным маршрутам», - добавил он.

По словам Сауата Мынбаева, сегодня сертификацию проходят только российские вагоны, которые производятся на тверском заводе, немного производится также и в заводе «Тулпар-Тальго».

«В целом завод «Тулпар-Тальг»о производит длинные вагоны, но для этого нужны дополнительные инвестиции. Правительство поддерживает нас. Какие хотим вагоны, с какой конфигурацией использовать? Мы будем конечно объявлять тендер. Это вагоны, которые будут с централизованным дизелем, будут работать посредством генератора, то есть предоставлять электроэнергию, тепло в вагоны. И посредством тендера мы хотим решить этот вопрос. Со следующего года в тендере уже выразили желание участвовать производители из России и Китая. Мы посмотрим, какие вагоны с экономической точки зрения для нас будут более эффективными», - подчеркнул Сауат Мынбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: КТЖ,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив