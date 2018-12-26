О закулисье конкурса «Мисс Вселенная-2018» рассказала Сабина Азимбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сабина Азимбаева, представлявшая Казахстан на международном конкурсе «Мисс Вселенная-2018», рассказала, что творилось за кулисами конкурса и почему ей не удалось занять призовое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18-летняя студентка UIB «Мисс Алматы-2017» Сабина Азимбаева в декабре представила Казахстан на конкурсе «Мисс Вселенная-2018», прошедшем в Таиланде. Ее выступление оценили люди во многих странах, зрители в зале, но жюри оставило нашу соотечественницу без титулов.

«Конечно, всегда нужно искать недостатки в себе. Возможно, не хватило подготовки, и в этом виновата я сама. Это конкурс такого уровня. Большую роль в нем играет твое отношение к благотворительности. Мы с дирекцией «Мисс Алматы» в течение года участвовали во многих проектах, связанных с благотворительностью, но не снимали это, не делились фотографиями, потому что у нас такой менталитет. Мы просто совершали добрые дела - не напоказ, а от души, а другие наоборот - снимают все, показывают. Поэтому здесь не хватило этого. Может быть, были мелкие ошибки во время интервью. Но с другой стороны, меня заметили», - сказала Сабина Азимбаева.

Еще одной сложностью стало то, что Казахстан впервые отнесли к Европе, и Сабине, чтобы пройти в топ-20, пришлось соревноваться с участницами из Европы.

«Было 4 подразделения: Азия-Тихий Океан, Европа, Африка и Америка. Каждая участница должна в своем подразделении выиграть 5-ку, чтобы пройти в топ-20. В этом году мы попали в Европу и были в шоке. Нас всегда раньше относили к Азии. На вопрос: почему в этом году сделали так, нам ответили, что участвуют 98 стран, очень большая конкуренция везде, и очень много участниц собралось в зоне Азия-Тихий Океан. Поэтому чтобы разгрузить азиатское подразделение, нашу страну заявили в Европу. Сабина выступила достойно. Я была в зале, и, когда выходила наша Сабина, сами тайцы, сидевшие рядом, тоже болели за нее», - поделилась сопровождавшая казахстанку хореограф «Мисс Алматы» Юлия Ким.

Атмосфера за кулисами конкурса «Мисс Вселенная-2018» была, по словам Сабины, нереальная. У каждой из 98 участниц - свой язык, своя культура, все участницы общались друг с другом по-дружески, узнавали что-то новое для себя.

«Что касается конкуренции, то все, в первую очередь, думали о своем выходе, прямые эфиры, не было времени просто обращать внимание на то, что делали другие. Все было очень дружелюбно. Конечно, вначале познакомилась с русскоговорящими участницами. Но нас на разные мероприятия делили на разные группы, и каждый день попадаешь в разные группы, поэтому все участницы общались друг с другом. Со всеми хорошие отношения», - отметила Сабина Азимбаева.





Служба безопасности работала в полную силу, участниц «Мисс Вселенной» охраняли как настоящих звезд. На каждом этаже отеля, где жили участницы, стояли вооруженные секьюрити. Встретиться лишний раз с участницами в отеле не могли даже участники их команд. Средний возраст участниц «Мисс Вселенной» - 23 года.

Но не все так печально для казахстанки. Владельцы всемирно известного бренда Sherill Hill - официального партнера «Мисс Вселенная-2018» - высоко оценили выход казахстанки на дефиле в вечерних платьях и подарили Сабине красивейший вечерний наряд, в котором она и была на встрече с журналистами

«Сбылась моя мечта - поучаствовать в конкурсе такого высочайшего уровня. На самом деле, я более чем довольна своим результатом, для меня самое главное - признание и поддержка казахстанцев. Я постоянно ощущала поддержку соотечественников, это приятно», - сказала Сабина Азимбаева.

Теперь Сабина Азимбаева планирует себя полностью посвятить учебе, а также делать проекты.