О закрытии программы «Жас Өркен» сообщили в АО «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов сообщил о планируемом закрытии программы «Жас Оркен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ожидаем к концу года закрытие программы «Жас Өркен», так как мы в целом пересматриваем нашу кадровую политику. По линии молодежной политики будем разрабатывать новые проекты, где будут другие инициативы. В связи с этим, мы пришли к решению, что до сентября будет проведена работа по «Жас Өркену», а потом официально будем закрывать», - проинформировал Гибрат Ауганов.

Как ранее сообщалось, в рамках проекта «Жас Өркен», направленного на развитие и системную подготовку специалистов для решения различных отраслевых задач, 3073 кандидата подали заявки на участие в программе. 25 участников прошли отбор. В настоящее время завершается вторая ротация в портфельных компаниях Фонда.