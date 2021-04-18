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    03:16, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    О загруженности стационаров заболевшими коронавирусом сообщили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров заболевшими COVID-19 сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным на 17 апреля лечение от COVID-19 проходит 576 человек. Загруженность стационаров составляет 27,9% (на 2068 коек). В модульной больнице - 187 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 102 пациента, в районных инфекционных стационарах - 128 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 159. В реанимации лежат 33 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 40,7% (на 81 койку)», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, 1106 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего количество получивших вакцину от КВИ достигло 13 435 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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