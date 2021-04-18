О загруженности стационаров заболевшими коронавирусом сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров заболевшими COVID-19 сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным на 17 апреля лечение от COVID-19 проходит 576 человек. Загруженность стационаров составляет 27,9% (на 2068 коек). В модульной больнице - 187 пациентов, в инфекционном стационаре областной больницы - 102 пациента, в районных инфекционных стационарах - 128 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 159. В реанимации лежат 33 пациента, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 40,7% (на 81 койку)», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Как ранее сообщалось, 1106 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего количество получивших вакцину от КВИ достигло 13 435 человек.