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О загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ рассказали в Атырау

11 Ноября 2021 09:21
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О загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Один человек в отделении реанимации подключен к аппарату ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 165 человек.

Загруженность составляет 22,6% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один человек.

Как сообщалось ранее, на Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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