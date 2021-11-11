О загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Один человек в отделении реанимации подключен к аппарату ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 165 человек.

Загруженность составляет 22,6% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один человек.

Как сообщалось ранее, на Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19.