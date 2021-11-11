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О загруженности стационаров и реанимаций пациентами с КВИ рассказали в Атырау
11 Ноября 2021 09:21
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Один человек в отделении реанимации подключен к аппарату ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 165 человек.
Загруженность составляет 22,6% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).
За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончался один человек.
Как сообщалось ранее, на Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19.
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