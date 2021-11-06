О загруженности стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 179 человек.Загруженность составляет 24,5% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, на Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума.









