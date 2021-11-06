Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:09
-
-
-
-
-
-
-
О загруженности стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау
6 Ноября 2021 23:25
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау Посещать столичные ТРЦ могут только жители с «зеленым» статусом Как пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО
Загруженность составляет 24,5% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).
Как ранее сообщалось, на Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы
- Посещать столичные ТРЦ могут только жители с «зеленым» статусом
- Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау
- Как справиться с постковидным синдромом
- Более 300 случаев профессиональных заболеваний зарегистрировали в РК в 2020 году
- Как пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн