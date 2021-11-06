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О загруженности стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау

6 Ноября 2021 23:25
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О загруженности стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными КВИ рассказали в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 179 человек.
Загруженность составляет 24,5% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,7% (на 75 мест).

Как ранее сообщалось, на Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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