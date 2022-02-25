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О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау

25 Февраля 2022 01:52
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О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в реанимациях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 47 человек. Загруженность составляет 2 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 5 тяжело болеющих пациентов, один из них подключен к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 4.7 %

Как ранее сообщалось, 268 тысяч человек привились от COVID-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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