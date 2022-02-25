О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области снижается число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в реанимациях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 47 человек. Загруженность составляет 2 % (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 5 тяжело болеющих пациентов, один из них подключен к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 4.7 %