О загруженности реанимаций рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в Атырауской области сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 276 человек. Загруженность стационаров составляет 11,7% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации области находятся 19 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, в Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека.