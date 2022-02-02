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О загруженности реанимаций рассказали в Атырауской области
2 Февраля 2022 01:13
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в Атырауской области сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 276 человек. Загруженность стационаров составляет 11,7% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации области находятся 19 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, в Атырауской области вакциной Pfizer привито 5 304 человека.
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