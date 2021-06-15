О загруженности реанимаций рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности реанимационных коек в инфекционных стационарах больными коронавирусом рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, по данным на 14 июня, лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах проходит 341 человек.

Загруженность составляет 16,2% (на 2098 койко-мест).В реанимациях находятся 20 тяжелобольных пациентов, 4 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Загруженность составляет 24,7% (на 81 койко-место).

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 65,5 тыс. жителей Атырауской области привились первым компонентом от коронавируса.