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О загруженности реанимаций больными СОVID-19 рассказали в Атырау
7 Февраля 2022 15:36
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности стационаров и реанимаций в регионе больными коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 222 человека. Загруженность составляет 9,4% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находится 21 пациент, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).
Ранее сообщалось о том, сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.
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