О загруженности реанимаций больными СОVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности стационаров и реанимаций в регионе больными коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 222 человека. Загруженность составляет 9,4% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находится 21 пациент, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).

Ранее сообщалось о том, сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.