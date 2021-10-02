О загруженности реанимаций больными COVID-19 сообщили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфицированных стационарах Атырауской области. Шесть человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 293 человека.

Загруженность составляет 12,5% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 22 пациента, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 24,4% (на 90 мест).

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека.

Как ранее сообщалось, 710 человек лечатся от КВИ на дому в Атырауской области.



