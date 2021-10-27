О загруженности реанимаций больными COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 14 пациентов с COVID- 19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 3 человека в отделении реанимации региона подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 203 человека. Загруженность составляет 27,8% (на 730 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,6% (на 70 мест).

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.

Как ранее сообщалось, 22 беременные женщины лечатся от COVID-19 в Атырауской области.