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    14:10, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    О загруженности реанимационных койко-мест рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О загруженности реанимационных койко- мест больными коронавирусом в инфекционных стационарах рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в реанимациях региона находятся 30 человек, загруженность составляет 37 % (на 81 койко-место). Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. В инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 397 человек, загруженность составляет 18,9% (на 2098 койко-мест).

    По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «желтой зоне».

    Напомним. 918 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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