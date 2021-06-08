О загруженности реанимационных койко-мест рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О загруженности реанимационных койко- мест больными коронавирусом в инфекционных стационарах рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в реанимациях региона находятся 30 человек, загруженность составляет 37 % (на 81 койко-место). Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. В инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 397 человек, загруженность составляет 18,9% (на 2098 койко-мест).

По темпам распространения инфекции Атырауская область находится в «желтой зоне».

Напомним. 918 человек привились от COVID-19 за сутки в Атырауской области.