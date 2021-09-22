О загруженности реанимационных коек рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время 30 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. Три человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение от КВИ получают 418 человек. Загруженность составляет 17,7% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 30 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 33,3% (на 90 мест).

Как ранее сообщалось, 967 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки. .