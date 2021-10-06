О загруженности реанимационных коек больными КВИ рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 5 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 269 человек. Загруженность составляет 11,4% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 23 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 25,5% (на 90 мест).

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области.