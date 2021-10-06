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    01:19, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    О загруженности реанимационных коек больными КВИ рассказали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 23 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 5 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 269 человек. Загруженность составляет 11,4% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 23 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 25,5% (на 90 мест).

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 19 жителей Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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