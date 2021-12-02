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О загруженности койко-мест больными COVID-19 рассказали в Атырау
2 Декабря 2021 02:41
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности койко-мест больными коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В настоящее время в инфекционных стационарах города, районов и Тенгизского нефтегазового месторождения лечение получают 111 человек. Загруженность составляет 19,1% (на 580 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 11 пациентов, из них подключенных к аппаратам ИВЛ нет. Загруженность составляет 18,9% (на 58 мест)», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
По информации ведомства, дома лечатся от коронавирусной инфекции 108 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент с COVID-19.
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