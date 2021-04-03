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    11:45, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Загруженность инфекционных стационаров в Атырауской области составляет 23,9%. Всего в регионе развернуто около 2 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в регионе на случай новой волны пандемии в инфекционных стационарах подготовлено 1 993 койко-места, для тяжело больных – 71 место в отделениях реанимации.

    «В настоящее время в инфекционных стационарах региона проходят лечение 463 пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, загруженность больниц составляет 23,9%. Кроме того, в реанимации находятся 15 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность реанимационных коек составляет 21,1%», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

    Здесь проинформировали, что при росте заболеваемости в Атырауской области подготовлено 430 резервных инфекционных койко-мест при различных медучреждениях - областной больнице, областном кардиоцентре и Атырауском областном фтизиопульмонологическом центре.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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