О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Загруженность инфекционных стационаров в Атырауской области составляет 23,9%. Всего в регионе развернуто около 2 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в регионе на случай новой волны пандемии в инфекционных стационарах подготовлено 1 993 койко-места, для тяжело больных – 71 место в отделениях реанимации.

«В настоящее время в инфекционных стационарах региона проходят лечение 463 пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, загруженность больниц составляет 23,9%. Кроме того, в реанимации находятся 15 пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность реанимационных коек составляет 21,1%», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Здесь проинформировали, что при росте заболеваемости в Атырауской области подготовлено 430 резервных инфекционных койко-мест при различных медучреждениях - областной больнице, областном кардиоцентре и Атырауском областном фтизиопульмонологическом центре.