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О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау
19 Февраля 2022 21:01
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, пятеро из них - на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 92 человека. Загруженность составляет 3.9 % (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 20 тяжело болеющих пациентов, пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,9 %.
Как ранее сообщалось, более шести тысяч женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.
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