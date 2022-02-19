О загруженности инфекционных стационаров рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 20 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в реанимациях, пятеро из них - на искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 92 человека. Загруженность составляет 3.9 % (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации в области с коронавирусной инфекцией находятся 20 тяжело болеющих пациентов, пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,9 %.

Как ранее сообщалось, более шести тысяч женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.