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О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций сообщили в Атырау
31 Января 2022 20:45
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в связи с коронавирусной инфекцией сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона получают лечение 319 человек.
Загруженность составляет 13,5% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации области лежат 22 пациента, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 снизилось в Атырауской области.
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