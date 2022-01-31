О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций сообщили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в связи с коронавирусной инфекцией сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона получают лечение 319 человек.

Загруженность составляет 13,5% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации области лежат 22 пациента, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7% (на 106 мест).



Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 снизилось в Атырауской области.







