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О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау
28 Января 2022 00:15
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в связи с коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах лечатся от коронавирусной инфекции 362 человека. Загруженность составляет 15,3% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации региона находятся 19 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило семь тысяч человек.
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