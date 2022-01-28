О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций в связи с коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах лечатся от коронавирусной инфекции 362 человека. Загруженность составляет 15,3% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации региона находятся 19 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 в Атырауской области превысило семь тысяч человек.