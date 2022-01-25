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О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау

25 Января 2022 23:50
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О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах областного центра, районов и Тенгизского месторождения лечение получают 564 человека. Загруженность составляет 23,9% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 20 тяжело болеющих пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 18,9% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 567 жителей Атырауской области.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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